2020/08/06 | 11:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الخميس، عن ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا بين الملاكات الطبية الى اكثر من 600 اصابة و4 وفيات بينها حالة وفاة لطبيب توفي هذا اليوم.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الاصابات بفيروس كورونا بين الكوادر الطبية ارتفعت الى 632 اصابة مؤكدة منذ بداية الازمة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تعلن ارتفاع إصابات كورونا بين الكوادر الطبية اكثر من 600 حالة و4 وفيات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تعلن ارتفاع إصابات كورونا بين الكوادر الطبية اكثر من 600 حالة و4 وفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).