دلالات مغايرة لفاجعة بيروت

2020/08/06 | 11:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار عبد الغفار السامرائي لم يستطع الانسان ان يتعايش مع الآخرين من جنسه، فرغبة التملك والسيطرة تستحوذ على فكره، وحتى يحقق ذلك لجأ الى القوة ، ثم الاقتصاد، ولما وصل الى الموجة الثالثة راح يستغل رصيده المعرفي والمعلوماتي لتسخير التكنلوجيا الفائقة في خدمة مصالحه.هناك مجتمعات تتقدم وتنظم نفسها في ظلَ سلطات تستحوذ على الموارد […]

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