نائب عراقي: لبنان تستحق منا الوقوف معها ونطالب بدعمها رغم ازمتنا المالية

2020/08/06 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا النائب عن تحالف صادقون محمد كريم, الأربعاء, الحكومة وكافة المنظمات والفعاليات الشعبية بتقديم ما يمكن تقديمه للشقيقة لبنان رغم ازمتنا المالية, مبينا ان لبنان كان ومازال محايدا بكل ما تعرض له العراق.وقال كريم في تصريح لـ / المعلومة / , ان “ما تعرض له بلدنا الثاني لبنان من دمار […]

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