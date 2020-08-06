بغداد تشكل لجنة لمتابعة مخالفي سعر الامبير

2020/08/06 | 11:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت مخافظة بغداد لجنة لمتابعة اصحاب المولدات المخالفين لسعر الامبير.

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