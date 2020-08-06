ديالى تعلن تسجيل 103 اصابات جديدة بكورونا بينها 17 للكوادر الصحية

2020/08/06 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن تسجيل 103 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 17 للكوادر الصحية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ480 مسحة جديدة تبينه بان 103 منها موجبة اي مصابة بينها 17 للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات”.واضاف العزاوي،ان” 112 حالة تماثلت […]

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