2020/08/06 | 12:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حدد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر آب الجاري موعداً لعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية.وقال حمودي في بيان للمكتب الاعلامي في اللجنة الأولمبية وتلقته وكالة/ المعلومة/ إن “المؤتمر سيعقد بصالة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الكائن في شارع فلسطين”، مبيناً “ان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).