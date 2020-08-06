اعلان حصيلة جديدة لانفجار بيروت  والمفقودون المعضلة الأكبر

2020/08/06 | 12:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – قتل 137 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من خمسة آلاف بجروح جراء الانفجار الضخم الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة اللبنانية.وقال متحدث باسم وزارة الصحة رضا موسوي لفرانس برس إن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.

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