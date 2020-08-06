التضامن العراقي مستمر: “زيت الغاز” في الطريق إلى بيروت

2020/08/06 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار اليوم الخميس إرسال وجبات من زيت الغاز إلى العاصمة اللبنانية بيروت.وتستمر بعض الدول بإرسال المساعدات الطارئة خاصةً فيما يتعلق بالمواد الطبية للبنان بعد الانفجار الكبير الذي حصل في بيروت.شاهد أيضاً:الامارات ترسل طائرة مساعدات طبية الى لبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت قدّر مسؤولون لبنانيون […]

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