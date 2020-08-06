الإقبال على “الملاذات الآمنة” مستمر.. الذهب يواصل ارتفاعه

2020/08/06 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع استمرار الإقبال على الملاذات الآمنة تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال تداولات اليوم الخميس بسبب تداعيات كورونا.وارتفعت صباح اليوم العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم كانون الأول 0.7% أو بمقدار 15 دولارًا عند 2064.3 دولار للأوقية، بعدما سجلت إغلاقًا قياسيًا أمس الأربعاء كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.6% أو بمقدار 11.5 […]

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