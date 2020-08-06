الصحة: الوفد العراقي في بيروت يمتلك خبرة في معالجة جرحى الحروب

2020/08/06 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وكيل وزير الصحة هاني موسى، ان الوفد العراقي في بيروت يمتلك خبرة في معالجة جرحى الحروب مما يجعل دوره فاعلا في مساعدة الشعب اللبناني.

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