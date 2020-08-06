اجتماع استثنائي لعمومية الأولمبية العراقية

2020/08/06 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

حدد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر آب الجاري موعداً لعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية.

و قال حمودي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المؤتمر سيعقد بصالة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الكائن في شارع فلسطين"، مبيناً "ان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستبدأ أعمالها عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من آب الجاري".

وكان حمودي قد وجّه الدعوة، بكتاب رسمي، في السادس والعشرين من شهر تموز الماضي للاتحادات الأولمبية الاعضاء في الجمعية العمومية طالباً من الممثلين القانونيين المخوّلين من إتحاداتهم باستلام الدعوة، مرفقة بجدول أعمال المؤتمر الاستثنائي المقبل، من مقر اللجنة الاولمبية بحسب السياقات المعمول بها في النظام الأساسي.

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