مجهولون يقتلون حارساً أمنياً في حقل الغراف بذي قار

2020/08/06 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل حارس امني بظروف غامضة في احدى الحقول النفطية بالمحافظة.

وقال المصدر، ان "حارساً أمنياً يعمل في مجال حماية الأنابيب النفطية في حقل الغراف في قرية ال ابو هلالة في ذي قار، وجد مقتولاً باطلاقة في الرأس اثناء التحاقه"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فالح العيساوي، اليوم الخميس (6 اب 2020)، أن الحكومة العراقية عاجزة عن مواجهة الجهات التي تقف وراء استهداف المنطقة الخضراء وقوات التحالف الدولي.

وقال العيساوي في حديث لـ (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- كركوك

كشفت مديرية شرطة كركوك، الأربعاء، حقيقة قيام امرأة بقتل زوجها وتقطيعه وتوزيعه على شكل ثواب لعمال في أحد فنادق المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة محافظة كركوك، تنفي ما تداولته بعض مواقع ا

بغداد اليوم _ صلاح الدين

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل وإصابة 5 جنود بهجوم لتنظيم داعش في مطيبيجة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عصابات داعش نفذت هجوما على الفوج الثاني لواء المغاوير في قيادة عمليات صلاح الدين في مطيبيجة&qu

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