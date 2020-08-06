2020/08/06 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية تنتقد قرار استخدام مستشفى ابن القف لحجر مصابي كورونا وتدعو الكاظمي الى انهاء التخبط بقرارات وزير الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تنتقد قرار استخدام مستشفى ابن القف لحجر مصابي كورونا وتدعو الكاظمي الى انهاء التخبط بقرارات وزير الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تنتقد قرار استخدام مستشفى ابن القف لحجر مصابي كورونا وتدعو الكاظمي الى انهاء التخبط بقرارات وزير الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).