الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية كبرى في وادي الثرثار وجزيرة الحضر

2020/08/06 | 12:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الخميس، بعملية امنية مشتركة كبرى لتعقب خلايا “ داعش” في جزيرة الحضر ووادي الثرثار جنوب غرب نينوى .وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “اشتركت في هذه العملية جحافل كبيرة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي ممثلة باللواء 44 وفوج مغاوير لواء 21 في الحشد […]

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