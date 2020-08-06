تعهد بتجهيز لبنان الجريح بالنفط طوال مدة المحنة وارسال مستشفى ميداني لبيروت

2020/08/06 | 12:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق من اول المستجيبين لنجدة الوطن المنكوب جراء الانفجار الرهيب الكاظمي لنظيره دياب: لن نتأخر عن الوقوف مع لبنان في هذه المحنة بغداد- الصباح الجديد : بغداد- الصباح الجديد : أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاربعاء، ان العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في محنتها الحالية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في ...

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