تسليم الاقليم 50% من ايرادات المنافذ الحدودية و250 الف برميل من النفط للحكومة الاتحادية

2020/08/06 | 12:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد تنشر بعض تفاصيل اتفاق وشيك بين بغداد واربيل : السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي يزور الوفد التفاوضي لحكومة اقليم كردستان العاصمة بغداد الاسبوع المقبل لاستكمال تفاصيل وبنود الاتفاق الذي توصل اليه الجانبان خلال جولات مباحثاتهما السابقة.وعلمت الصباح الجديد من مصدر حكومي مطلع، ان عودة وفد اقليم كردستان الى بغداد ستكون مختلفة ...

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