“حقوق الانسان” تؤكد وجود مختطفات ايزيديات بالخليج وتنتقد ضعف أداء الخارجية

2020/08/06 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت مفوضية حقوق الانسان , الخميس، وجود مختطفات ايزيديات في بعض دول الخليج, منتقدة ضعف أداء وزارة الخارجية بهذا الملف الإنساني وافتقارها إلى أي قاعدة للبيانات.وقال عضو اللجنة علي البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “عددا من أعضاء داعش الاجرامي قد عادوا الى بلدانهم ومعهم مختطفات ايزيديات […]

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