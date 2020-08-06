2020/08/06 | 12:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سجل الدولار ارتفاعاً في المعاملات المبكرة بلندن صباح اليوم الخميس مع ترقب لبيانات الوظائف الأميركية بتراجع “شهية المخاطرة”.وكانت شهية المخاطرة قد زادت الأربعاء بعدما كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة أن الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات قفزت إلى مستوى قياسي مرتفع، بحسب رويترز.وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصاعد الدولار في المعاملات المبكرة مع تراجع “شهية المخاطرة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصاعد الدولار في المعاملات المبكرة مع تراجع “شهية المخاطرة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).