الحلقة الثانية صورة الكون المرئي بين العلم والدين - جواد بشارة

2020/08/06 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة صورة الكون المرئي بين العلم والدين 2-10الكون المرئي ثورة جديدة في الفيزياءالجذور الخرافية لولادة الكون المرئيتروي الأساطير كيف ظهر شيء ما، سواء تعلق ذلك بالكون أو بالإنسان أو بكل هذه الأنواع الحيوانية أو البنى الاجتماعية.



لكن لأن خلق العالم يسبق كل الآخرين، فإن الكون يتمتع بمكانة خاصة.



تعمل الأسطورة الكونية كنموذج لجميع الأساطير الأصلية.



إن خلق الحيوانات أو النباتات أو الإنسان يفترض با ......





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