يكفي التّأسّي - سيدة عشتار بن علي

2020/08/06 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيدة_عشتار_بن_علي ارتشف من حاضر يكفي التّأسّي وتنعّم لا بشمّ بل بلمسأيها الشاقي بذكرى لغرام اي قيد من حديد أيّ حبس ما تولى قد تولى أو تفنى برثاء لغد خاف وأمسما بقاء في زمان قد غدا صوت ذكرى طوّحت سرّا بهمسأو تحسو حمما من لهب النّار نار ماض صار مدفونا برمس ارتشف من حاضر يكفي التّأسّي وتنعّم لا بشمّ بل بلمس تتناجى مع نجم قد سرى نائحا قد فاض دمعي فاض كأسي < ......





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