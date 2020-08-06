التنظيم الشيوعي مابين القائد والضابط والعريف والجندي - جاسم محمد كاظم

2020/08/06 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_محمد_كاظم التنظيم الشيوعي مابين القائد والضابط والعريف والجندي حين ننظر إلى الشيوعيين اليوم في تنظيمات الحزب أو في المواقع المقروءة نجد أن هؤلاء ينقسمون حسب المعرفة والفهم للنظرية الماركسية منطلقين من العمر التاريخي والخبرة الطويلة في صفوف الحزب ليمارسوا نظرية التنظير ومسك المواقع الحساسة في بنية الحزب .تمارس الفئة الأولى من القادة سياسية الاس ......





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