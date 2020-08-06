إذا كنت نائباً في العراق فأنت امبراطور مدلل !

2020/08/06 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي الفقراء والعمال والفلاحون والمثقفون وأساتذة الجامعات والموظفون والكسبة والعسكريون والعاطلون عن العمل ونسبة أقل من النساء العراقيات ..فحين يتقلد أحد ما مركزه كنائب في البرلمان العراقي...أكمل القراءة ←

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