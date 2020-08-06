الأردن: 261 ألف برميل نفط وارداتنا من العراق في تموز

2020/08/06 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بلغت واردات الأردن من نفط العراق خلال شهر تموز الماضي 261 ألف برميل وبمعدل 8400 برميل يومياً تقريباً.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، إن الإجراءات الحكومية لمواجهة تحديات انتشار فيروس "كورونا" فرضت تفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية في المنطقة الحرة بين البلدين عن طريق تبادل الحمولة، التي شارك في نقلها حوالي 888 صهريجا أردنيا ومثلها عراقية.

ووفق الوزيرة زواتي بلغ إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ الحادي والثلاثين من شهر آب 2019 ولغاية الحادي والثلاثين من شهر تموز 2020 حوالي 2.705 مليون برميل بمعدل يومي 8172 برميلا تم نقلها بواسطة 10286 صهريجا عراقيا وأردنيا من موقع (محطة الصينية /بيجي) إلى موقع المصفاة / الزرقاء.

ويستورد الأردن النفط الخام العراقي تنفيذا لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة العراق وحكومة الأردن في الثاني من شهر شباط 2019.

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