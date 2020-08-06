اكتشاف أول حالة إصابة بالسرطان لدى ديناصور

2020/08/06 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوتاوا,-(أ ف ب) – اكتشف باحثون كنديون أول حالة إصابة بالسرطان لدى ديناصور، وفق ما كشفت دراسة نشرتها مجلة “لانسيت أونكولوجي” العلمية في عددها لشهر آب/أغسطس.وكان علماء حفريات عثروا عام 1989 في مقاطعة ألبرتا الكندية على عظمة من ساق ديناصور من فصيلة “سنتروصور”، وهي ديناصورات ذات قرون.وكان الخبراء يعتقدون بدايةً أن العظمة التي […]

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