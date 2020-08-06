جهاز الأمن الوطني : نتابع تحركات بقايا داعش بدقة

2020/08/06 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي متابعة ما تبقى من بقايا داعش وتجفيف منابع الإرهاب في عموم البلاد.

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