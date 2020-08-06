وزير الطاقة اللبناني: العراق أول المبادرين عند وقوع الكارثة

2020/08/06 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، ان العراق اول المبادرين بمساعدة لبنان عند وقع حادث تفجير مرفأ بيروت.

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