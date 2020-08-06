2020/08/06 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، حذفه منشورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشار إلى أن منشور ترامب يحتوي على "معلومات مضللة" بشأن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم (فيسبوك) منشورا للرئيس الأمريكي.

والمقطع المحذوف كان جزءا من مقابلة أجراها ترامب مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، صباح الأربعاء، قائلاً، إن "الأطفال محصنون تقريبا من الإصابة بفيروس كورونا"، وذلك خلال حثه على إعادة فتح المدارس، رغم تحذير الخبراء.

من جهتها، أوضحت حملة الرئيس الأمريكي ترامب الانتخابية أنه لم يشارك معلومات مضللة بشأن الفيروس، متهمة "فيسبوك" بـ"الانحياز السافر".

وأكدت الناطقة باسم الحملة، كورتني باريلا، أن "حصانة الأطفال ضد كورونا حقيقة مؤكدة".

وكان موقع "تويتر" قد دخل أيضا في خلاف مع ترامب، بعد حجب تغريدة للأخير حول المواجهات في مدينة منيابوليس المرتبطة بمقتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي، على اعتبار أن في تلك التغريدة خرقا لمبادئ الموقع التوجيهية حول حظر تمجيد العنف.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى لبنان بعد تفجير المرفأ الضخم الذي حول بيروت إلى "مدينة منكوبة".

واظهرت صور مباشرة من داخل المطار، بثتها وسائل إعلام لبنانية، وصول الرئيس الفرنسي إلى بيروت وكان

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح الخميس، حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الهائل الذي هز بيروت مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة رضا موسوي في تصريح صحفي، إن "137 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، من جراء الحا

بغداد اليوم- متابعة

قالت ممثلة المنظمة الخيرية، "صندوق مساعدة البحارة"، سفيتلانا فابريكانت، أن طاقما أوكرانيا نقل شحنة نترات الأمونيوم التي صودرت في بيروت من السفينة "Rhosus".

وأفادت فابريكانت بأن سفينة الشحن تلك كانت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد نشره ’’معلومات مضللة’’ بشأن كورونا.. فيسبوك يحذف منشوراً لترامب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد نشره ’’معلومات مضللة’’ بشأن كورونا.. فيسبوك يحذف منشوراً لترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).