هل سقطت الموصل أم أسقطت بمؤامرة؟

2020/08/06 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش قبل الحكم على الموضوع والإتهام بالبعث والوهابية والتكفير تعال معي خطوة بخطوة وبعقل منفتح بعيدا عن التعصب المذهبي لنسبر أغوار ما يسمى بسقوط مدينة الموصل ونحلل تداعياتها بمنطق...أكمل القراءة ←

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