العثور على أحد المفقودين في انفجار بيروت بعد قضائه 30 ساعة في البحر

2020/08/06 | 12:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الشاب اللبناني، أمين الزاهد، من البحر بعد 30 ساعة من انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال الزاهد على قيد الحياة لكنه في حالة حرجة.وتواصل فرق الإنقاذ انتشال جثامين القتلى والبحث عن المفقودين وسط أنقاض المباني المدمرة جراء انفجار المرفأ الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 137 شخصا، وأصاب […]

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