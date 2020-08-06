2020/08/06 | 12:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معلنا استعداده لتوفير مواد نفطية.. العراق يكشف دور الفريق الطبي المرسل الى لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 12:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معلنا استعداده لتوفير مواد نفطية.. العراق يكشف دور الفريق الطبي المرسل الى لبنان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معلنا استعداده لتوفير مواد نفطية.. العراق يكشف دور الفريق الطبي المرسل الى لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).