2020/08/06 | 12:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تسيطر على حريق نشب داخل المدينة الطبية في بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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