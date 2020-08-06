وفاة امرأة بعد ابلاغها بإصابتها بفيروس كورونا غربي الانبار

2020/08/06 | 13:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، الخميس، عن وفاة امرأة بفيروس كورونا غربي الانبار .وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “امرأة من اهالي منطقة الدولاب بقضاء هيت غربي الانبار، توفيت اثر سكتة قلبية على خلفية اخبرها من قبل الكوادر الطبية بانها مصابة بفيروس كورونا “.واضاف ان” المرأة انصدمت وبشكل […]

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