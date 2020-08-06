2020/08/06 | 13:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يفاتح تركيا لاستيراد الطاقة الكهربائية وأنقرة ترد: لا مشكلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفاتح تركيا لاستيراد الطاقة الكهربائية وأنقرة ترد: لا مشكلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يفاتح تركيا لاستيراد الطاقة الكهربائية وأنقرة ترد: لا مشكلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).