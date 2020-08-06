2020/08/06 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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الديوانية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة شفاء

يتبع.



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بغداد اليوم- خاص

أكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الخميس (6 آب 2020)، أن استمرار المواطنين بالاستهانة بفيروس كورونا سيؤدي إلى رفع نسبة حالات الوفيات والإصابات في البلاد.

وقال الحلفي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المو

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس (06 آب 2020)، تسجيل 2634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و174 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي

بغداد اليوم- بغداد

سجلت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، 67 اصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل حالة وفاة واحدة.

وقال مصدر طبي، ان "دائرة صحة ذي قار سجلت اليوم 67 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة".

قبل ذلك، أفاد مصدر طبي في

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