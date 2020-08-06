الصحة العامة تحذر من استمرار الاستهانة بكورونا: سترتفع الوفيات والإصابات

2020/08/06 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الخميس (6 آب 2020)، أن استمرار المواطنين بالاستهانة بفيروس كورونا سيؤدي إلى رفع نسبة حالات الوفيات والإصابات في البلاد.

وقال الحلفي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لا يزال غير مطمئن وليس مستقراً ولا نستطيع التنبؤ في المستقبل وهناك الكثير من الدول بدأت في استخدام الغلق أو الحجر المناطقي نتيجة عودة تفشي الفيروس فيها".

وأضاف، أن "التزام المواطنين أفضل في الوقت الحالي من السابق لكن لا يزال دون مستوى الطموح بالتالي ندعوهم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بفيروس كورونا".

وتابع الحلفي، أنه "كلما زاد التزام المواطن تتراجع الاصابات والوفيات بالتالي، أما الاستهانة وعدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الاصابات بالتالي ترتفع اعداد الوفيات".

واعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، تسجيل 77 وفاة وأكثر من 2800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

ومع الموقف الوبائي ليوم أمس بلغ مجموع الشفاء: 98442 (نسبة الشفاء 71.6%)، مجموع الاصابات: 137556، عدد الراقدين الكلي: 34020، مجموع الراقدين في العناية المركزة: 519، مجموع الوفيات: 5094.

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الديوانية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة شفاء

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس (06 آب 2020)، تسجيل 2634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و174 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي

بغداد اليوم- بغداد

سجلت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، 67 اصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل حالة وفاة واحدة.

وقال مصدر طبي، ان "دائرة صحة ذي قار سجلت اليوم 67 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة".

قبل ذلك، أفاد مصدر طبي في

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