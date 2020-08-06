2020/08/06 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعتزم اندونيسيا بدء المرحلة الثالثة من تجارب سريرية للقاح محتمل ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل.وقال كبير الباحثين في جامعة بادغاجاران في باندونغ بإندونيسيا، كاسناندي راسميل اليوم الخميس إن أن تجارب بشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا، من المقرر أن تبدأ في البلاد الأسبوع المقبل” بحسب رويترز.وأضاف راسميل: ” من المقرر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسبوع المقبل.. دولة آسيوية تبدأ تجارب سريرية للقاح محتمل ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسبوع المقبل.. دولة آسيوية تبدأ تجارب سريرية للقاح محتمل ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).