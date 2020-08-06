2020/08/06 | 13:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور .. نشر الورود الطبيعية في ارجاء مرقد الامام علي عليه السلام استعدادا للاحتفال بعيد الغدير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 13:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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