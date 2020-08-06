2020/08/06 | 13:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهاء الاعرجي : حِلّوا البرلمان قبل أن تُحَلّوا قهرا نتيجة فشلكم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 13:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهاء الاعرجي : حِلّوا البرلمان قبل أن تُحَلّوا قهرا نتيجة فشلكم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهاء الاعرجي : حِلّوا البرلمان قبل أن تُحَلّوا قهرا نتيجة فشلكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).