اليوم.. روما يتحدى اشبيلية في الدوري الأوروبي

2020/08/06 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تنطلق اليوم الخميس، المواجهة الحاسمة بين فريقي إشبيلية الإسباني، وروما الإيطالي، على ملعب “إم إس في أرينا” بمدينة دويسبورغ الألمانية، ضمن منافسات دور 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.وتعذر إقامة مواجهة الفريق الأندلسي، ونادي العاصمة الإيطالية، بنظام الذهاب والإياب، لتقام من مباراة واحدة في ألمانيا وفقاً لقرار الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”.ويدخل إشبيلية مباراة […]

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