الزراعة النيابية: 50% من فلاحي العراق تركوا المهنة نتيجة 4 اسباب

2020/08/06 | 13:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، الخميس، عن ترك 50% من فلاحي البلاد المهنة نتيجة 4 اسباب رئيسية.وقال فاخر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الزراعة تشكل اهم القطاعات الحيوية في البلاد وتستقطب الجزء الاكبر من الايادي العاملة لكنها تعرضت الى ضرر بالغ في السنوات الاخيرة خاصة قلة الدعم والاستيراد الخارجي وعدم […]

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