أميركا تعتزم حظر “تيك توك” و “وي تشات”.. والصين تعارض بشدة: إصلحوا “الخطأ” الذي وقعتم فيه!

2020/08/06 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أبدت الصين معارضتها الشديدة لما وصفته بـ”الخطأ” الذي وقعت فيه الحكومة الأميركية بحجب التطبيقات الصينية.وقالت الصين إنها “تعارض بشدة الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأميركية لحجب التطبيقات الصينية”.وأشارت إلى أن القرار الأميركي “يتعارض مع مبادئ السوق ولا يستند إلى أساس واقعي”.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في […]

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