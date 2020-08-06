الصحة: الوفد الطبي في بيروت يمتلك خبرة بمعالجة جرحى الحروب

2020/08/06 | 13:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقال وكيل وزير الصحة هاني موسى، إن الوفد العراقي في بيروت يمتلك خبرة في معالجة جرحى الحروب مما يجعل دوره فاعلًا في مساعدة الشعب اللبناني.

وذكر موسى في حديث للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، أن "الوفد الطبي الذي توجه إلى لبنان بناء على توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضم نخبة من الأطباء والممرضين المختصين بالعناية المركزة والمساعدين في العمليات الجراحية لمساعدة الفرق الطبية في بيروت".

أوضح أن "زيارة الوفد العراقي تهدف لمواساة عوائل الضحايا وتقديم المساعدات للجرحى، إذ تم تكوين غرفة عمليات ووفد وزاري صحي يضم جميع الاختصاصات الطبية الجراحية".

أضاف موسى "سيكون لفريقنا الطبي المشاركة الفاعلة في مساعدة الشعب اللبناني"، مشيرًا إلى أن "المساعدات تضمنت تقديم أكثر من 20 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية".

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