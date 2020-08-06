قائممقام سنجار يطالب الخارجية بالتحري عن وجود ايزيديات مختطفات في الخليج

2020/08/06 | 14:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل , الخميس , وزارة الخارجية بالتأكد من معلومات تفيد بوجود نساء ايزيديات مختطفات في دول الخليج, مشددا على ضرورة التحرك الحكومي بشأن تواجد المختطفات في مخيم الهول.وقال خليل في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” معلومات وردت الينا بوجود ايزيديات مختطفات خلال […]

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