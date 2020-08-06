كورونا يحصد أرواح أكثر من 707 آلاف شخص والإصابات تقترب من 19 مليونا

2020/08/06 | 14:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 707 آلاف شخص حول العالم واقترب عدد المصابين من 19 مليون مصاب، بحسب آخر بيانات وإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" اليوم الخميس.

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