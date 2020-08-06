كامب نو يستضيف موقعة برشلونة ونابولي بأمان

2020/08/06 | 14:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة الإسبانية أخبرت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالفعل، بعدم وجود أي خطر من إقامة مباراة برشلونة ونابولي، على ملعب كامب نو.

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