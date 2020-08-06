سائرون يدعو لاتخاذ التدابير اللازمة في خزن الأسلحة وتلافي سيناريو مرفا بيروت

2020/08/06 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (06 آب 2020)، الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في خزن الأسلحة وتلافي ما حدث في انفجار مرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم التحالف، حمد الله الركابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بدموع حرى وقلوب يعتصرها الالم، تابعنا مأساة الشعب اللبناني الشقيق جراء الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، والذي راح ضحيته الالاف من المواطنين اللبنانيين، وأدى الى تدمير البنى التحتية والاضرار بالعديد من الدور السكنية والممتلكات العامة".

وأضاف قائلاً: "اننا في الوقت الذي نعزي فيه الشعب اللبناني الشقيق بهذه الحادثة الاليمة، ندعو حكومتنا وجميع المعنيين باتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات الضرورية فيما يخص عملية تخزين الاسلحة والاعتدة والمواد ذات العلاقة".

وأضاف، أن الدعوة تأتي "لتلافي الكوارث التي تحدث بسبب الجهل وسوء الادارة او الاهمال والتقصير في هذا الموضوع، سيما وان شعبنا يعاني من جائحة كورونا، والركود الاقتصادي، وقلة الخدمات، وزيادة البطالة، ولا يتحمل مصيبة جديدة تضاف الى مصائبه الجمة".

وأشار إلى أن "الحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم من اولى مهام الحكومة، والحذر واستباق الاحداث بأخذ الاحتياطات اللازمة لها من سمات الحكومات الناجحة".

وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت، إلى أكثر من 135 قتيلاً، وأكثر من 5000 آلاف مصاب، إضافة إلى تدمر العديد من المباني في العاصمة اللبنانية بيروت.

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