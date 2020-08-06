مصدر : “كي كارد” ترفض المنافسة وتريد الاستحواذ على السوق العراقي

2020/08/06 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر : أجواء من التنافس غير المشروع بين شركات الدفع الالكتروني

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