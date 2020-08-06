رسمياً.. انتر ميلان يضم سانشيز بشكل نهائي حتى 2023

2020/08/06 | 14:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن ناديي مانشستر يونايتد وإنتر ميلان المنافسان في بطولة الدوري الأوروبي عن توصلهما لاتفاق رسمي لانتقال ألكسيس سانشيز، رسميًا إلى النادي الإيطالي.وتمنى مانشستر يونايتد عبر بيانه الرسمي “التوفيق والنجاح للاعب في مسيرته المستقبلية، بعد انتهاء علاقته بالنادي الإنجليزي بعد مرور ما يزيد عن عامين ونصف”.وأكد إنتر ميلان أيضًا عبر موقعه الرسمي الصفقة […]

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