المفوضية الأوروبية مستعدة لدعم لبنان بمعاملة تجارية تفضيلية

2020/08/06 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن المفوضية مستعدة لمساعدة لبنان بمعاملة تجارية تفضيلية ودعم في الجمارك.

جاء العرض من رئيسة المفوضية الأوروبية بعد انفجار وقع يوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت أودى بحياة ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة خمسة آلاف ودمر ميناء المدينة وتسبب في أضرار بالغة بها.

وقالت فون دير لاين في بيان "المفوضية مستعدة لبحث كيفية تعزيز علاقاتنا التجارية في هذا الوقت الصعب خاصة على هيئة المزيد من المعاملة التجارية التفضيلية وتسهيلات الجمارك".

كما عرضت مساعدة الاتحاد الأوروبي في تقييم إعادة إعمار بيروت وتعافي لبنان وكذلك دعمه في محادثاته مع المؤسسات المالية الدولية لجلب المزيد من المساعدة الاقتصادية.

وأرسل التكتل الذي يضم 27 دولة ما يربو على مئة من رجال الإطفاء وسفينة عسكرية للإجلاء الطبي وفعل نظام خرائط القمر الصناعي كوبرنيكوس للمساهمة في تقييم الضرر.

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