2020/08/06 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بإعادة تنظيم لقوات حفظ القانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بإعادة تنظيم لقوات حفظ القانون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بإعادة تنظيم لقوات حفظ القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).